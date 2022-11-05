Мика Ньютон поделилась фото с больничной койки, которое было сделано после операции по удалению рака

Известная украинская певица и актриса Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, поборола страшную болезнь – рак яичника.

Исполнительница поделилась, что недуг ее только закалил. По словам артистки, благодаря болезни она многому научилась. Сейчас Оксане нравится своя жизнь гораздо больше, чем до рака.

"Я благодарна раку, как моему учителю, потому что я многому научилась и сейчас мне нравится больше, чем до рака. Я решила поучиться у своего "учителя", а не быть жертвой! Я чувствую себя благословенной!" – прокомментировала артистка.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Артистка также показала фотографию, которая была сделана три года назад, когда Оксане сделали операцию. Звезда даже не подозревала, что ей тогда удаляли рак. Фото певица сделала для своего мужа, чтобы показать, что она отлично чувствует себя, хотя это было не так.

"В этот день три года назад мне сделали операцию, и я даже не подозревала, что мне удаляют рак. Я сделала это фото для моего мужа сразу после операции, чтобы показать ему, что у меня все хорошо (хотя это было не так)", – поделилась Оксана.

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