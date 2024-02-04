Мика Ньютон показала архивное фото из онкологического центра и обратилась к поклонникам

Украинская певица Мика Ньютон вспомнила, как болела раком, и обратилась к поклонникам с важным сообщением.

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раком. По этому случаю артистка обратилась к своим фанатам в фотоблоге, поскольку сама долгое время боролась с раком яичников. Звезда отметила важность регулярных обследований организма. Так, она опубликовала фото из палаты в онкоцентре.

Мика Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Сегодня Всемирный день борьбы с раком! Пусть это послужит напоминанием о том, чтобы пойти к врачу на осмотр. Не ждите пока симптомы станут еще хуже! Чем раньше, тем лучше. Я чувствую такую благодарность за то, что живу! Рак многому меня научил. Иногда я злюсь, что у меня рак яичников... А иногда я благодарна за все уроки, которые я усвоила, чтобы стать лучшим человеком", - растрогала певица.

Отметим, в 2019 году знаменитость боролась с раком яичника. По словам звезды, болезнь у нее обнаружили через год после того, как она вышла замуж. Артистка поделилась, что ее муж-американец Крис всегда был рядом в сложные моменты. В настоящее время Ньютон хоть и вылечилась, однако проходит регулярные обследования, чтобы избежать рецидива.

Напомним, недавно больной деменцией Брюс Уиллис показался на фото с экс-женой и их дочерью, которая праздновала 30-летие.

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