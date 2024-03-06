Мика Ньютон показала, как с мужем отпраздновала 37-летие в роскошном отеле Лас-Вегаса

Украинская певица Мика Ньютон 5 марта отметила день рождения. Артистке исполнилось 37 лет.

Свой день рождения знаменитость провела в кругу родных людей в одной из роскошных гостиниц Лас-Вегаса. Артистка призналась, что очень счастлива, что именно так встретила свое 37-летие. Также Мика Ньютон опубликовала фото из гостиничного номера, где она в халатике сидит за праздничным столом, а позади нее красуются розовые шары в форме сердец.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Это мой день рождения! Я проснулась в моем любимом отеле, чувствуя невероятную благодарность и что мне посчастливилось отпраздновать еще один день рождения! Самый большой подарок для меня – это семья, которая рядом со мной", — высказалась артистка.

Мика Ньютон тоже показала, как вместе с мужем провела праздничный день. В частности, в Лас-Вегасе супруги просто не могли не посетить казино, где влюбленные испытали удачу.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, недавно в семье солиста группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца был праздник. Сын исполнителя праздновал день рождения. Артист поздравил мальчика с 6-летием и показал милые фото с ним.

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