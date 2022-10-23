Мика Ньютон показала редкое фото со своим мужем-красавчиком

Известная исполнительница Мика Ньютон порадовала поклонников семейным контентом.

В частности, певица отправилась в Нью-Йорк, где у нее запланировано выступление. Компанию знаменитости составил ее муж-красавчик, американский бизнесмен Крис Сааведро.

"И я еду в Нью-Йорк, чтобы выступить. Я очень в восторге от своей поездки", — поделилась исполнительница.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика также отметила, что Крис уже восемь с половиной лет является ее лучшим другом. С каждым годом их отношения становятся сильнее. Певица отметила, что рядом с Крисом чувствует себя по-настоящему счастливой.

"По дороге в Нью-Йорк со своим лучшим другом в течение восьми с половиной лет. Время летит, и наша связь становится только крепче. Я чувствую себя очень счастливой, ведь ты рядом со мной", — отметила певица.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, Мика Ньютон не очень любит делиться подробностями личной жизни. Известно, что исполнительница вышла замуж за американского бизнесмена в декабре 2018 и осталась с ним жить в США.

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