Мика Ньютон показала редкое фото со своим мужем-красавчиком

Певица показала, как вместе с возлюбленным летела в Нью-Йорк.
Известная исполнительница Мика Ньютон порадовала поклонников семейным контентом.
В частности, певица отправилась в Нью-Йорк, где у нее запланировано выступление. Компанию знаменитости составил ее муж-красавчик, американский бизнесмен Крис Сааведро.
"И я еду в Нью-Йорк, чтобы выступить. Я очень в восторге от своей поездки", — поделилась исполнительница.
Мика также отметила, что Крис уже восемь с половиной лет является ее лучшим другом. С каждым годом их отношения становятся сильнее. Певица отметила, что рядом с Крисом чувствует себя по-настоящему счастливой.
"По дороге в Нью-Йорк со своим лучшим другом в течение восьми с половиной лет. Время летит, и наша связь становится только крепче. Я чувствую себя очень счастливой, ведь ты рядом со мной", — отметила певица.
Напомним, Мика Ньютон не очень любит делиться подробностями личной жизни. Известно, что исполнительница вышла замуж за американского бизнесмена в декабре 2018 и осталась с ним жить в США.
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