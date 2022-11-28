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Мика Ньютон показала забавное фото со своей свадьбы: "Наш первый танец"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
9410
Время на прочтение
1 мин
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Мика Ньютон показала забавное фото со своей свадьбы: "Наш первый танец"

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Исполнительница рассказала, что укрепляет их пару.

Украинская певица Мика Ньютон, которая живет и работает в США, поделилась редким фото со своей свадьбы с американским бизнесменом Крисом Сааведро.

В своем фотоблоге артистка опубликовала снимок, где они с мужем демонстрировали гостям первый свадебный танец.

Кстати, снимок получился довольно забавным, ведь Крис и Мика с юмором подошли к танцу. Как рассказала певица, именно это и укрепляет их пару более восьми лет.

Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

"Наш первый танец. Юмор – это то, что укрепляет нашу пару в течение 8,5 лет", – поделилась исполнительница.

Отметим, о личной жизни Мики Ньютон мало известно. Певица в декабре 2018 года вышла замуж за американского бизнесмена Криса Сааведро и переехала жить к любимому США.

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Дата публикации
Просмотры
9410
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