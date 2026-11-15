Мика Ньютон показалась брюнеткой с длинными волосами: как артистка изменилась до неузнаваемости

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Украинская певица Мика Ньютон неожиданно показалась брюнеткой с длинными волосами и продемонстрировала, как изменилась до неузнаваемости.

Преданные поклонники артистки уже давно привыкли ее видеть блондинкой. Также исполнительница коротко стрижется под каре. Однако у фанов возникает вопрос, а какой же цвет волос в знаменитости от природы. Оказывается, Мика Ньютон брюнетка. Кроме того, в детские годы певица отращивала длинные волосы.

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«Вот мой реальный цвет волос. Маленькая Мика», — поделилась артистка.

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Мика Ньютон в детстве / © instagram.com/mikanewton

Также у исполнительницы поинтересовались, жалеет ли она о переезде из Украины. К слову, певица уже 15 лет проживает в США. Мика Ньютон говорит, что вообще раньше об этом даже не думала. Однако когда артистка летом дала в Украине ряд концертов, то на самом деле загрустила. Певица честно признается, что даже и не догадывалась, сколько на самом деле у нее поклонников, которым нравится ее творчество.

«Я в Америке уже 15 лет и никогда не жалела, что переехала. Но после летних концертов я поняла, насколько скучала по своим людям. Я до конца не понимала, что такое количество людей росло на моих песнях и что есть люди, которым я нужна. Искренне думала — обо мне уже забыли», — призналась артистка.

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская кардинально сменила прическу. Артистка уже призналась, как решилась на каре и почему на самом деле обрезала волосы.

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