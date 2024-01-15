Мика Ньютон показалась с мужем-иностранцем во Львове и встретила свою преподавательницу по оперному пению

Известная украинская певица Мика Ньютон вместе с мужем-американцем Крисом Сааведрой посетили спектакль во Львове.

Супруги попали во Львовскую национальную оперу на спектакль "Наталка Полтавка". К слову, главную героиню играла преподавательница Ньютон по оперному пению. Об этом артистка написала в своем фотоблоге. Она также вспомнила, как в зале, где они сидели с мужем, в 1995 году она участвовала в песенном конкурсе "Надія".

Мика Ньютон с мужем посетила Львовскую национальную оперу / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон с мужем посетила Львовскую национальную оперу / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон с мужем посетила Львовскую национальную оперу / Фото: instagram.com/mikanewton

"Не могу поверить, что эта сцена – одна из первых, на которой я выступала. Это был песенный конкурс "Надія" в 1995 году", – поделилась певица.

Впрочем, прямо посреди спектакля началась воздушная тревога. И Мика вместе с мужем вынуждены были спускаться в укрытие. Более того, знаменитость еще раз обратилась к друзьям за границей и напомнила об ужасах войны.

Мика Ньютон с мужем в укрытии / Фото: instagram.com/mikanewton

"Вот такая реальность украинцев уже два года. Они не могут нормально жить, планировать. Никогда не знаешь, когда твоя обычная жизнь остановится и сколько времени это займет. В Украине нет безопасного места! Вся страна в опасности. Мы должны прилагать большие усилия, чтобы прекратить это безумие", - подчеркнула Ньютон.

Напомним, недавно Мика Ньютон откровенно ответила, не боялся ли ее муж-иностранец ехать в Украину во время войны.

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