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Мика Ньютон показалась с мужем-красавчиком и рассекретила, как они празднуют годовщину отношений
Мика Ньютон и ее муж-американец празднуют особенную дату. Влюбленные уже 11 лет находятся в отношениях.
Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, впервые за долгое время показалась с мужем, американским бизнесменом Крисом Сааведрой.
Фотографиями с возлюбленным исполнительница поделилась не просто так. Дело в том, что супруги празднуют особую годовщину в их семейной жизни. Так, пара уже как 11 лет находится в отношениях. Поэтому, Мика Ньютон нежно поздравила мужа с их особым праздником.
"Мы празднуем нашу годовщину - 11 лет вместе! Жизнь не была идеальной и много испытывала нас, но вместе мы были идеальными. Вот почему мы смогли пройти через все бок о бок. Люблю тебя до неба и обратно", - обратилась к избраннику артистка.
Кроме того, Мика Ньютон рассекретила, как они празднуют годовщину отношений. Влюбленные отправились в один из отелей в Лас-Вегасе, где теперь наслаждаются компанией друг друга. Также Мика и Крис по случаю годовщины обязательно устроили себе праздничный ужин.
Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару праздновала годовщину брака с мужем. Артистка уже рассекретила, какой ценный подарок получила от возлюбленного.