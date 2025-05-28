Мика Ньютон показалась с мужем-красавчиком и рассекретила, как они празднуют годовщину отношений

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, впервые за долгое время показалась с мужем, американским бизнесменом Крисом Сааведрой.

Фотографиями с возлюбленным исполнительница поделилась не просто так. Дело в том, что супруги празднуют особую годовщину в их семейной жизни. Так, пара уже как 11 лет находится в отношениях. Поэтому, Мика Ньютон нежно поздравила мужа с их особым праздником.

Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton

"Мы празднуем нашу годовщину - 11 лет вместе! Жизнь не была идеальной и много испытывала нас, но вместе мы были идеальными. Вот почему мы смогли пройти через все бок о бок. Люблю тебя до неба и обратно", - обратилась к избраннику артистка.

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Кроме того, Мика Ньютон рассекретила, как они празднуют годовщину отношений. Влюбленные отправились в один из отелей в Лас-Вегасе, где теперь наслаждаются компанией друг друга. Также Мика и Крис по случаю годовщины обязательно устроили себе праздничный ужин.

Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару праздновала годовщину брака с мужем. Артистка уже рассекретила, какой ценный подарок получила от возлюбленного.