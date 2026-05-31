Мика Ньютон после 13-летней паузы довела фанов до слез в Киеве и получила предложение замужества

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Реклама

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, после 13-летнего перерыва дала концерт в Киеве и растрогала поклонников искренними эмоциями прямо на сцене.

Возвращение артистки состоялось в рамках фестиваля «Поколение» на ВДНХ. Для исполнительницы это выступление стало особенным, ведь последний раз она пела для украинской публики более десяти лет назад. За это время Мика Ньютон построила жизнь в США, однако связь с родиной не потеряла. В программе концерта прозвучали ее самые известные композиции. В частности, песня «Белые воспоминания», которая ранее была известна как «Белые лошади», в обновленной украиноязычной версии и конкурсный хит «Angel» с «Евровидения-2011». Зрители встретили артистку овациями и громкой поддержкой.

«Киев, я для вас не пела, ну, больше 13 лет. И сейчас волнуюсь больше, чем когда пела „Angel“ на „Евровидении“. Вы для меня очень важны. Я говорила, плакать не буду… Но что же такое…» — эмоционально обратилась певица к присутствующим, сообщает СЦЕНА.UA.

Реклама

Мика Ньютон

Впрочем, не только слезы радости стали ярким моментом вечера. Во время выступления артистку ждал еще один сюрприз. Один из поклонников прямо из зала сделал Мике Ньютон предложение, чем вызвал смех у толпы. Звезда не растерялась и ответила с присущим ей юмором.

«Да уже вышла. Хорошо, что Крис украинский не понимает. Вот было бы мне сейчас. Уже в отель не вернулась бы», — пошутила исполнительница на видео Музвар.

Мика Ньютон

О возвращении в Украину певица сообщила еще в конце мая. Тогда она опубликовала фото после приезда и поделилась эмоциями от долгожданной встречи с родной страной.

Напомним, недавно Мика Ньютон сообщила, что кардинально сменила профессию и рассекретила, чем занимается.

Реклама

Новости партнеров