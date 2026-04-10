Мика Ньютон после длительной паузы заинтриговала заявлением о концерте в Украине

Возвращение певицы Мики Ньютон на украинскую сцену снова стало темой обсуждения — артистка неожиданно сообщила о концерте в Украине и объяснила, что повлияло на это решение.

После длительной паузы в выступлениях исполнительница вышла на связь с поклонниками. Она поделилась личными мыслями и впервые за долгое время открыто заговорила о возвращении. По словам певицы, это решение не было спонтанным. Оно формировалось постепенно под влиянием эмоций и общения с аудиторией.

«Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто мне писал о своих эмоциях и воспоминаниях, когда слушали мои песни. Вас было очень много, и скажу честно, вы все сделали большое дело и повлияли на мое решение, что я теперь очень хочу для вас спеть в Украине», — призналась артистка в соцсети Threads.

Исполнительница также поделилась новым фото, где предстает у микрофона в ярком сценическом образе. Этот визуальный сигнал только усилил интерес к ее заявлению. По ее словам, именно искренние сообщения от слушателей стали тем импульсом, который вернул ей желание снова выходить на сцену перед украинской публикой.

В комментариях под сообщением быстро собралась волна поддержки. Люди вспоминают ее ранние хиты, делятся личными историями и ожиданием живых выступлений. Для многих это не просто концерт — а возвращение эмоций, связанных с музыкой того времени.

Отметим, Мика Ньютон получила широкую известность в середине 2000-х годов и впоследствии переехала за границу, где продолжила творческую деятельность. Ее песни до сих пор остаются узнаваемыми для украинской аудитории, а новый анонс может стать началом полноценного возвращения на сцену.

