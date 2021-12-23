Мика Ньютон поздравила мужа-красавчика с годовщиной свадьбы: "Мы так много прошли"

Артистка также поделилась сказочными фото с торжественного события.

Украинская певица Мика Ньютон, проживающая и работающая в США, рассказала о празднике в ее семье.

Сегодня, 23 декабря, Мика и ее муж, владелец американского модельного агентства Крис Сааведра празднуют третью годовщину брака, которую в народе называют кожаной. По этому случаю исполнительница на странице в Instagram запостила кадры с их сказочной свадьбы.

Свадьба Микки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Свадьба Микки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Свадьба Микки Ньютон / instagram.com/mikanewton

"Счастливой годовщины, моя любовь! Мне так посчастливилось быть твоей женой. Три года пролетели так быстро. Мы так много пережили за последние два года, но то, что я люблю в нас, это то, что несмотря ни на что, мы всегда хорошо посмеемся вместе!" – подписала кадры с мужем Мика.

Свадьба Микки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Свадьба Микки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Свадьба Микки Ньютон / instagram.com/mikanewton

Отметим, что через год после свадьбы Ньютон поставили диагноз – рак яичника. О том, что у нее рак, артистка узнала не сразу. Мика считала, что она просто сильно поправилась, поскольку у нее был постоянно вздут живот. Поэтому она пыталась интенсивно избавиться от лишнего веса. 4 ноября 2019 звезде сделали первую операцию. Сейчас певица находится в ремиссии.

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