Мика Ньютон рассказала о 12 годах брака с мужем-американцем, который помог ей побороть рак

После более чем 13-летнего перерыва украинская певица Мика Ньютон вернулась на украинскую сцену и впервые откровенно заговорила о муже-продюсере Крисе Сааведру, который стал ее главной опорой в самый тяжелый период жизни — во время борьбы с онкологией.

На фестивале «Поколение» в Киеве артистка не только представила украиноязычные версии своих известных хитов, но и поделилась подробностями личной жизни. Рядом с ней все время находился муж — американский продюсер Крис Сааведра. По словам певицы, он прекрасно понимает особенности ее профессии и всегда знает, когда стоит взять ситуацию под контроль. Именно поэтому во время мероприятия он внимательно следил за общением артистки с прессой. Мика же только похвалила любимого за его поступок.

«Он мой агент, поэтому он все понимает. Я никаких запретов вообще не давала. Но он молодец, все понимает», — поделилась певица в комментарии Blick.ua.

Супруги вместе уже 12 лет, и за это время, признается артистка, они стали практически одним целым. Несмотря на полномасштабную войну, Крис не отказывается от поездок в Украину и на этот раз также сопровождает жену во время ее концертного тура. Более того, Мика планирует показать мужу новые уголки страны, в частности Карпаты, которые он еще не видел.

«Мы с ним 12 лет вместе. Мы как один человек. Мы верим в судьбу. Если, не дай Бог, что-то должно произойти, оно произойдет. Я ставлю себя на место украинцев. Понимаю, что украинцы — это нереально сильные люди, им ничего не страшно. А я украинка, поэтому и мне ничего не страшно», — подчеркнула исполнительница.

Особенными для артистки стали и эмоции от первого большого выступления в Украине за много лет. Она призналась, что выход на сцену имел для нее совсем другое значение после пережитой онкологической болезни. Именно тогда рядом с ней оставался Крис, поддерживая на каждом этапе лечения.

«Эмоции самые лучшие. Чувствую себя очень счастливым человеком, что я вообще жива. Потому что у меня был очень редкий вид рака. И меня могло здесь не быть. Поэтому я просто счастливый человек, что смогла выйти на сцену и пообщаться для Киева. Для меня это реально большая честь», — сказала Мика Ньютон.

Отметим, о серьезных проблемах со здоровьем певицы стало известно в 2019 году. Медики диагностировали у нее рак яичника. Сначала артистка не подозревала опасности, ведь списывала изменения в организме на обычный набор веса. После дополнительных обследований врачи обнаружили опухоль. Часть лечения Мика проходила в Украине, а затем продолжила борьбу с болезнью в США. В 2021 году она сообщила, что находится в ремиссии, и неоднократно подчеркивала: пережить этот сложный период ей помогли муж и близкие люди.

