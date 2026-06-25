Мика Ньютон сделала мучительное признание о материнстве и потере ребенка после ЭКО

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Одна из самых известных украинских певиц Мика Ньютон откровенно рассказала о борьбе за материнство, ЭКО, раке яичника и мучительном выкидыше, который стал для неё тяжёлым испытанием.

Артистка, недавно вернувшаяся на украинскую сцену с обновленным звучанием своих хитов, впервые за много лет дала откровенное интервью. В нем она затронула тему, о которой раньше почти не говорила публично. По словам певицы, самой большой мечтой для нее было стать мамой. После победы над раком она решилась на искусственное оплодотворение. Процесс оказался длительным и изнурительным не только морально, но и финансово. На несколько попыток ЭКО певица потратила около 30 тысяч долларов.

«Мне так хотелось оставить после себя что-то, что мне было наплевать. Я человек, который всегда ставит перед собой цель. Я всегда добивалась своего. И ребенок — это первое в жизни, что у меня не получилось», — делится артистка в интервью Рамина Эсхакзай.

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Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton

Сначала всё складывалось обнадеживающе. Наступила беременность, и артистка верила, что наконец-то приблизилась к осуществлению своей мечты. Однако впоследствии произошло то, к чему она не была готова. Врачи объяснили, что ситуация оказалась чрезвычайно редкой, поэтому попросили провести дополнительные обследования.

«И у меня это происходит не просто как выкидыш, а как будто рожаешь. Такой боли не было даже после той серьезной операции. Это было ужасно», — призналась Мика.

Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton

Но самым тяжёлым, признаётся певица, была не только физическая боль. Дополнительным ударом стало поведение медицинских работников в тот момент, когда она переживала утрату.

«Вот тебе баночка, можешь поймать эмбрион, чтобы мы его на тест отправили. Как в этом кошмаре я буду его искать? И ты понимаешь, что это твой ребёнок в туалете, Господи, прости», — рассказывает певица

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Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton

В 2019 году Мика Ньютон сообщила, что борется с раком яичника. Певица перенесла операцию и курс лечения, после чего достигла ремиссии. Именно после этого артистка решила осуществить ещё одну важную мечту — стать мамой, однако путь к ней оказался гораздо сложнее, чем она ожидала.

Напомним, недавно Мика Ньютон рассказала о 12 годах брака с мужем-американцем, который помог ей победить рак.

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