Мика Ньютон трогательно поздравила мужа-красавчика с 40-летием и показала редкие фото с ним

Украинская певица Мика Ньютон трогательно поздравила мужа с юбилеем.

Любимому знаменитости – американскому бизнесмену Крису Сааведро – исполнилось 40 лет. Звезда посвятила ему пост в своем фотоблоге.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Артистка отметила, что счастлива быть его женой. Также звезда поблагодарила любимого за годы их семейной жизни, наполненные любовью.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

"Поздравляю с 40-м днем рождения, моя любовь. Я очень счастлива быть твоей женой. Спасибо, что выбрал меня и ухаживал за мной целый год. Но это говорит о том, настолько ты решителен во всем, что делаешь в своей жизни. Спасибо, что был рядом в трудные для меня годы. Люблю тебя очень сильно", — обратилась к мужу исполнительница.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Также Мика поздравила маму Криса Сааведро с днем рождения ее сына.

"Благодарю эту сильную маму за то, что вырастила такого искреннего и доброго человека! Мои поздравления, Карен", — обратилась к свекрови артистка.

Мика Ньютон с мужем и свекровью / Фото: instagram.com/mikanewton

Вместе с поздравлениями Мика Ньютон поделилась фотографиями со своим любимым, которые она показывает крайне редко.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

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