Мика Ньютон, у которой был рак яичников, сделала заявление о беременности: "Верю в чудеса"

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Реклама

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, заговорила о рождении детей после перенесенного рака яичников.

В частности, исполнительница решила пообщаться с подписчиками. Артистке задали немало вопросов, среди которых были и о беременности. У звезды поинтересовались, планирует ли она рожать детей. Мика Ньютон не стала избегать вопроса и ответила на него.

Певица отметила, что всегда мечтала стать мамой, впрочем, тяжелый недуг внес свои коррективы. К слову, Мика Ньютон перенесла рак яичников. Артистка отметила, что верит в чудеса, но ее случай довольно тяжелый. Напоследок исполнительница посоветовала не задавать женщинам подобные вопросы, ведь это может ранить.

Реклама

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

"Я всю жизнь планировала иметь детей, но, к сожалению, в обмен получила рак. Я верю в чудеса, но история моя непростая и тяжелая. И, честно, хочу всем порекомендовать не задавать эти вопросы женщинами. Для кого-то это может быть тяжело и до слез", - ответила певица.

Отметим, в 2019 году у Мики Ньютон диагностировали рак яичников. Звезда поборола болезнь. Кроме того, по словам исполнительницы, тогда произошло чудо, что ей не пришлось проходить курс химиотерапии, и врачи не вырезали второй яичник. Сейчас певица активно следит за своим здоровьем и ежегодно обследует организм.

Кстати, все это время знаменитость поддерживал ее муж, американский бизнесмен Крис Сааведра. Недавно пара праздновала 11-ю годовщину отношений. Артистка рассекретила, как они провели особую дату в их семейной жизни.