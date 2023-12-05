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Мика Ньютон вместе с мужем-американцем возвращается в Украину и поделилась планами на поездку

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Мика Ньютон вместе с мужем-американцем возвращается в Украину и поделилась планами на поездку

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Артистка также поделилась, в какие именно города едет.

Украинская певица Мика Ньютон возвращается в Украину из США.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram-stories. В Украину певица едет не сама, компанию ей составит муж-американец, бизнесмен Крис Сааведра. Мика Ньютон отметила, что их поездка запланирована на конец декабря. Также артистка поделилась, что это первая поездка ее возлюбленного в Украину за последние восемь лет.

"Мы очень рады поехать в Украину в конце месяца! Крис не был там восемь лет", — поделилась артистка.

Мика Ньютон с мужем / © instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон рассказала, что они с Крисом планируют побывать в Киеве и Львове. Пара уже очень в ожидании путешествия и убеждена, что это будет эмоциональная поездка.

"Это будет эмоциональное путешествие! Мы будем во Львове и Киеве", – поделилась исполнительница.

Напомним, недавно американский актер Стэнли Туччи приятно удивил украинцев. Знаменитость приготовил борщ по рецепту повара Евгения Клопотенко.

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Дата публикации
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