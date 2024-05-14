Мика Ньютон восхитила фото с мужем-красавцем и похвасталась, как они отдыхают в Лас-Вегасе

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, не является поклонницей того, чтобы часто рассказывать подробности из личной жизни.

Вместе с тем исполнительница крайне редко делится общими снимками с мужем-красавцем, американским бизнесменом Крисом Сааведрой. Однако в этот раз певица сделала исключение. Мика Ньютон вместе с возлюбленным наслаждается отдыхом в Лас-Вегасе. В частности, влюбленные отправились в отпуск на "Венецианский курорт", который в этом году отмечает 25-ю годовщину.

В своем Instagram артистка активно делится кадрами с отдыха и показывает, как он проходит. На этот раз певица опубликовала фото с возлюбленным, которое было сделано возле бассейна. На снимке Мика Ньютон в шляпе и солнцезащитных очках нежно обнимала Криса, пока тот отдыхал на шезлонге.

Мика Ньютон с мужем-американцем / Фото: instagram.com/mikanewton

"Давайте посмотрим мой последний пост о том, как мы праздновали 25-летие "Венецианского курорта", — подписала снимок с возлюбленным артистка.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская порадовала нежным фото с мужем, актером Виталием Борисюком, и сообщила об их важном празднике. Супруги уже 28 лет находятся в отношениях.

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