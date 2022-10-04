Мика Ньютон впомнила свой первый альбом под настоящим именем: "Необычно видеть это"

Певица Мика Ньютон поделилась воспоминаниями со своими поклонниками.
Свое творчество Мика Ньютон начинала без псевдонимов, как Оксана Грицай. Именно под этим именем певица выпустила свой первый альбом. Коробку своей дебютной кассеты под названием "Кольорові сни" Ньютон показала в сторис в Instagram.
"Моя сестра прислала мне мой самый первый альбом... Необычно видеть это. Мне было одиннадцать лет. Только оригинальные песни", — подписала фото Мика.
На обложке кассеты будущая звезда позирует в пышном белом платье, белых перчатках с красными перьями и с огромным красным бантом. Тогда Ньютон было еще далеко до ныне привычного белого каре, девушка красовалась с длинными кудрявыми волосами натурального русого оттенка.
Напомним, ранее Мика Ньютон рассказала, сможет ли он родить ребенка после того, как преодолела онкологическое заболевание.
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