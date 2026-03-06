ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

Мика Ньютон встретила 40-летие в США и на свежих фото ошеломила молодым видом

Артистка показала, как праздновала день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Мика Ньютон

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон 5 марта отпраздновала день рождения в США.

У знаменитости в этом году юбилей. Мике Ньютон исполнилось 40 лет. По случаю праздника исполнительница опубликовала серию свежих фотографий, на которых продемонстрировала, как провела день рождения.

Артистку порадовали различными шариками, которые были наполнены гелем. А также исполнительнице подарили роскошные немалые букеты цветов. Конечно же, певицу также ждал ужин в ресторане. Там Мика Ньютон получила сладкий десертик.

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

"Мне 40! Что? Ха-ха. Честно говоря, я до сих пор чувствую себя так, будто мне 25. Я бесконечно благодарна за возможность жить эту жизнь и за то, что до сих пор здесь. Мои 30-е стали для меня периодом больших перемен, и я благодарна как за взлеты, так и за падения. А теперь я готова зажигать в своей новой эре!" - прокомментировала артистка.

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Тем временем Мику Ньютон засыпали комплиментами. Пользователи отметили, что вообще не скажешь, что певице уже 40 лет. Ошеломленные фанаты отмечали, что исполнительница выглядит, будто ей 25.

  • С днем рождения, дорогая 40?! Не может быть правдой... Будь счастливой, здоровой и богатой!

  • Поздравляю с днем рождения. Крепкого здоровья. Выглядите всегда на 25!

  • С днем рождения, красавица! Выглядишь фантастически!

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Дата публикации
Количество просмотров
149
