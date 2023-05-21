Мика Ньютон высказалась о пропагандистском сериале "Кадетство", где звучали ее песни: "Я жалею"

Украинская певица Мика Ньютон высказалась о российском пропагандистском сериале "Кадетство", в котором звучали ее песни.

В Instagram-stories артистка рассказала, что тогда было время, когда украинцам навязывали русскую культуру. В частности, тогда считалось модным участвовать в проектах РФ, выступать там и говорить на языке страны-агресора. Сейчас Ньютон сожалеет, что была к этому причастна.

"Я сожалею, что были такие времена, когда нам внушали, что быть в России – это круто, и язык их – это круто. В учебных заведениях преподавали на русском, национальные новости на русском. И это шок, когда я сейчас об этом думаю…", – прокомментировала певица.

Песни Мики Ньютон были саундтреками к сериалу "Кадетство" / Фото: instagram.com/mikanewton

Артистка отметила, что подписала контракт в 16 лет. Она не понимала, какие решения принимала, полагалась на своего продюсера Юрия Фалесу и была убеждена, что он знает, что делает.

"Я подписала контракт в 16 лет, мне не давали принимать решения. К сожалению, я себе не принадлежала. А когда ты молод, ты думаешь, взрослые знают лучше. Я верю, что Украина станет самой мощной в мире. И сделаю все для того, чтобы представлять ее самым лучшим образом со своей стороны", — добавила Ньютон.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, сериал "Кадетство" вышел на телеэкраны в 2006 году при поддержке министерства обороны РФ. В ленте использовали пропагандистские нарративы о "мощности российской армии", чтобы побудить молодежь вступать в ряды войск России. С 2014 года показ сериала "Кадетство" запрещен на территории Украины.

Отметим, что во время просмотра картины зрители могли услышать некоторые песни певицы Мики Ньютон, в частности "В плену", "Лунопарк", "Белые лошади" и другие.

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