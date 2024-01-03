Микки Рурк поддержал украинцев и призвал помогать восстанавливать Херсон

Известный голливудский актер Микки Рурк поддержал украинцев и обратился к миру с важным месседжем.

В своем Instagram знаменитость опубликовал видео. Он обратился к украинцам, поздравил их с Новым годом и пожелал, чтобы 2024 год принес только самые лучшие моменты. Микки Рурк отметил, что волнуется за судьбу Украины и хочет, чтобы люди не страдали от развязанной Россией войны.

"Я просто хочу пожелать счастливого Нового года всем в Украине. Я желаю вам всего самого лучшего в мире в этом новом году. Я знаю, что вы проходите через многие очень важные вещи", — прокомментировал актер.

Микки Рурк призвал мир помогать Украине и приобщаться к восстановлению разрушенных домов украинцев

Микки Рурк призвал мир помогать Украине с восстановлением, в частности Херсона. Актер хочет, чтобы людям, которые из-за войны потеряли свои дома, было где жить и проводить время с семьей. Ради этого знаменитость объявил благотворительный сбор. Рурк планирует собрать миллион долларов на восстановление Херсона.

"Все, что мы стараемся делать, это помогать людям, которые проживают очень тяжелые времена восстановления, чтобы строить свои дома, чтобы у них было безопасное место для пребывания со своими семьями и защиты детей и пожилых людей. Пожалуйста, помогите мне со сбором пожертвований для помощи всем людям в маленьком городе Херсон. Мы стараемся собрать миллион долларов и помочь всем людям, которые находятся в тяжелом положении и настоящем страдании", — подчеркнул актер.

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