Микки Рурк показал видео с Залужным и объявил о розыгрыше флага Украины с его подписью

Известный голливудский актер Микки Рурк объявил о благотворительном розыграше флага Украины с подписью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом знаменитость поделился в своем Instagram. Рурк в сторис опубликовал ролик, где Валерий Залужный подписывает сине-желтый флаг. В конце видео бывший главнокомандующий ВСУ на английском языке поблагодарил за поддержку.

Микки Рурк объявил о розыгрыше украинского флага с подписью Валерия Залужного

Как отметил Рурк, именно этот флаг будет разыгрываться. Желающий его получить должен сделать донат в размере 25 долларов в помощь украинцам. Рурк отметил, что это поможет Украине скорей победить врага.

Отметим, что еще в начале полномасштабной войны голливудский актер осудил российскую агрессию против Украины. Он неоднократно поддерживал украинцев и призывал мир помогать. В начале этого года Микки Рурк объявлял о благотворительном сборе средств на восстановление домов жителей Херсонской области, которые из-за вражеских действий российских оккупантов потеряли все нажитое.

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