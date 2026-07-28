Мику Джаггеру – 83: как выглядят его младшая на 44 года невеста и маленький сын

Мик Джаггер с невестой / © Associated Press

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Известный музыкант и солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер на днях отпраздновал 83-й день рождения.

По этому случаю его 39-летняя невеста, бывшая балерина Мелани Хэмрик, посвятила возлюбленному трогательный пост в Instagram. Она опубликовала подборку не только общих романтических фотографий, но и редкий семейный кадр с их девятилетним сыном Деверо.

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«С днем рождения, моя любовь! Больше приключений, смеха и веселья!» — обратилась Мелани к старшему на 44 года музыканту-имениннику.

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Мик Джаггер и Мелани Хэмрик / © instagram.com/melhamrick

Мик Джаггер, Мелани Хэмрик и их сын Деверо / © instagram.com/melhamrick

К слову, Мик Джаггер познакомился с Мелани Хэмрик в начале 2014 во время гастролей The Rolling Stones в Японии. На тот момент артист еще находился в отношениях с дизайнером Л’Врен Скотт, так что с балериной их связывало только дружеское общение.

После трагической смерти Скотт в том же году Джаггер и Хэмрик начали проводить больше времени вместе. Уже летом их заметили во время совместного путешествия в Швейцарию. В 2016 году пара уже ждала первенца Деверо Октавиана Бейзила Джаггера. На тот момент рок-звезде было 73 года.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик / © instagram.com/melhamrick

Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, Хэмрик неоднократно признавалась, что счастлива в этих отношениях и не обращает внимания на слухи. К тому же пара уже несколько лет обручена, а сама Мелани раньше говорила, что они не исключают появления еще одного общего ребенка, который станет девятым для Мика. Кроме этого, музыкант имеет шесть внуков и трех правнуков.

Интересно, что за десятилетие карьеры Мик Джаггер завоевал репутацию одного из самых известных ловеласов мирового шоу-бизнеса — в его биографии насчитывалось около четырех тысяч любовниц и несколько официальных браков.

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