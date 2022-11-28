Мила Кунис назвала борщ "русским супом" и до сих пор не определилась, украинка она или россиянка

Голливудская актриса Мила Кунис оказалась в центре скандала после того, как назвала борщ "русским супом" и перепутала украинцев с россиянами.

Скандальное высказывание звезды случилось во время ее рассказа о своем питании для Harper's BAZAAR. Кунис рассказывала о том, как готовила еду ее мама, и начала перечислять разные блюда. Кроме борща, "российскими", по словам Милы, оказались вареники.

Когда актриса поняла, что ошиблась, она пыталась исправиться, но заявила, что сейчас не знает, как себя называть – украинкой или россиянкой.

"Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще – русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы... Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть", – заявила Кунис.

Украинские поклонники актрисы очень возмутились в комментариях и посоветовали Миле наконец-то занять свою окончательную позицию.

Это не русская еда, она – украинская! Между Украиной и Россией – очень большая разница!

Борщ – украинское национальное блюдо, которое присвоили себе, но россияне и Мила, видимо, не видят разницу между двумя народами.

Борщ официально признан украинским блюдом! Извините, но сейчас такие вещи имеют важное значение!

Мила, запомни, пожалуйста, что борщ – это украинская кухня!

Отметим, что Мила Кунис родилась в Черновцах. Когда началась полномасштабная война в Украине, вместе со своим мужем Эштоном Катчером звезда высказалась в поддержку родины и собрала на помощь украинцам 30 млн долларов.

Также актриса рассказала своим детям об украинских корнях. Недавно Мила рассказала о реакции дочери на такую новость.

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