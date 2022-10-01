Мила Кунис призывает мир не забывать о войне в Украине: "Это катастрофически влияет на демократию"

Для звезды Милы Кунис полномасштабная война в Украине тоже стала неприятным потрясением. Сейчас актриса опасается, что люди в мире перестанут обращать внимание на новости о российском вторжении.

"Это горькая правда времени, в котором мы живем. Множество новостей для нас стали нормальными и мы потеряли чувствительность ко многим происходящим в мире вещам", — отметила Кунис в комментарии Pаge Six.

По мнению голливудской актрисы, сейчас людям следует понять, что война может привести к неизбежным последствиям для всего земного шара.

"Я считаю, что это катастрофически влияет на демократию, в большей степени, чем происходящие в мире лесные пожары. Не надо отделять то, что происходит в Иране и других городах. Сейчас очень тяжело, — заявила актриса.

Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине Мила Кунис и ее муж Эштон Катчер начали помогать украинцам. Звездные супруги собрали для нашей страны более 35 миллионов долларов. Также Кунис и Катчер лично познакомились с президентом Владимиром Зеленским.

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