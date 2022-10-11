Мила Кунис со слезами на глазах вспомнила реакцию 8-летней дочери на то, что она наполовину украинка

Дочь актрисы обрадовалась, что у нее есть украинские корни.

Родившаяся в Украине голливудская актриса Мила Кунис вспомнила откровенный разговор с 8-летней дочкой. В эфире шоу Джоша Горовица знаменитость вспомнила, как дочь узнала свои украинские корни.

Так, когда Мила и Эштон собирали деньги для помощи украинцам, Изабель спросила, действительно ли мама родилась в Украине. Кунис ответила дочери, что да. Когда девочка поняла, что она наполовину украинка, обрадовалась и гордилась этим. Голливудская актриса чуть не расплакалась, когда вспомнила разговор с дочерью.

"Когда все началось, и мы с Эштоном начали сбор, запустили процесс, моя дочь как-то спросила: "В Украине война?". Я ответила ей, что да. На что она спросила меня, родилась ли я в Украине. Я ответила, что да. Она переспросила: "Так я наполовину украинка?". Говорю ей: "Ну, да": И она тогда: "Да!". Она этим очень гордилась", — вспомнила Мила.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине, которую враждебно развязала Россия, знаменитость вместе со своим мужем, актером Эштоном Кутчером, поддерживала украинцев.

В частности, артистка открыла благотворительный сбор средств. Звездные супруги собрали для Украины более 35 миллионов долларов.

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