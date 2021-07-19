Мила Кунис заставила Эштона Кутчера вернуть билет на полет в космос

Актер должен был вскоре совершить полет мечты.

Голливудский актер Эштон Кутчер вернул билет на полет в космос.

Так, знаменитость должен был быть на следующем рейсе Virgin Galactic, который на прошлой неделе совершил успешный полет. Немало звезд, в частности, Том Хэнкс, Леди Гага, Джастин Бибер и Илон Маск, уже зарезервировали слоты. Билеты на рейс стоят до 250 000 долларов, пишет Business Insider.

Приобрел билет и Кутчер, впрочем, его жена, актриса Мила Кунис запретила любимому рисковать жизнью. Свое решение она аргументировала тем, что пара воспитывает маленьких детей. Об этом он рассказал телеканалу Cheddar News.

"Жена настаивала, что это неразумное решение отправляться в космос, когда у нас есть маленькие дети, поэтому я в конце концов продал свой билет обратно в Virgin Galactic. Я должен был быть на следующем рейсе, но не буду", — прокомментировал звезда.

Actor and investor @aplusk says he was supposed to be on the next Virgin Galactic flight, but sold his ticket to space. Do not miss the full interview on Cheddar at 3:20 pm ET. https://t.co/fi07qhm3FE pic.twitter.com/HVMei8mnrZ — Cheddar News (@cheddar) July 14, 2021

Впрочем, Эштон добавил, что все же не оставляет надежды улететь в космос.

Заметим, Эштон Кутчер и Мила Кунис вместе с 2012 года. Пара поженилась в 2015-м. У них двое детей: 6-летняя Уайатт и 4-летний Димитрий.

Напомним, не так давно Мила Кунис рассекретила, какую часть тела Кутчера считает самой сексуальной. Также звезда заявила, что она плохая мама.

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