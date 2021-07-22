Мила Кузнецова с 13 размером груди продефилировала в купальнике с сверхглубоким декольте

Звезда Сети рассекретила свои параметры.

Украинская plus-size модель Мила Кузнецова вызвала фурор своей фигурой.

32-летняя обладательница самой большой натуральный груди в Украине запостила в своем Instagram видео, на котором соблазнительно дефилирует в красочном сплошном купальнике с сверхглубоким декольте. Звезда Сети похвасталась пышными прелестями.

В посте блогерша назвала свои параметры.

"Многим интересны мои параметры. 136-90-117 и это размер хл при условии, что ткань на груди тянется. Как по мне, для модели plus-size, параметры идеальны. Самое главное, что я от себя кайфую и живу счастливой жизнью!" — отметила Мила.

Поклонники оценили фигуру модели в комментариях под публикацией.

У тебя просто нереально прекрасные параметры. Ты роскошная

Тебя очень классно выглядишь

Хорошая и милая

Напомним, не так давно редакция сайта ТСН.ua подготовила о красавице несколько интересных фактов и ее пикантные фотографии и видео. Так, оказывается в детстве модель очень комплексовала из-за своей фигуры.

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