Мила Кузнецова с 13 размером груди продефилировала в купальнике с сверхглубоким декольте

Звезда Сети рассекретила свои параметры.
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова вызвала фурор своей фигурой.
32-летняя обладательница самой большой натуральный груди в Украине запостила в своем Instagram видео, на котором соблазнительно дефилирует в красочном сплошном купальнике с сверхглубоким декольте. Звезда Сети похвасталась пышными прелестями.
В посте блогерша назвала свои параметры.
"Многим интересны мои параметры. 136-90-117 и это размер хл при условии, что ткань на груди тянется. Как по мне, для модели plus-size, параметры идеальны. Самое главное, что я от себя кайфую и живу счастливой жизнью!" — отметила Мила.
Поклонники оценили фигуру модели в комментариях под публикацией.
- У тебя просто нереально прекрасные параметры. Ты роскошная
- Тебя очень классно выглядишь
- Хорошая и милая
Напомним, не так давно редакция сайта ТСН.ua подготовила о красавице несколько интересных фактов и ее пикантные фотографии и видео. Так, оказывается в детстве модель очень комплексовала из-за своей фигуры.