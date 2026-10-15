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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Мила Нитич назвала сумму заработков и призналась, сколько платит за аренду квартиры в Киеве

Певица назвала средний месячный доход от выступлений и объяснила, почему аренду жилья оплачивает не с концертных гонораров.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Мила Нитич

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Украинская певица Мила Нитич раскрыла, сколько зарабатывает в месяц благодаря выступлениям, на что тратит гонорары и какую сумму получает за работу преподавателем.

Артистка откровенно заговорила о финансах. По словам исполнительницы, ее доходы существенно зависят от количества заказов. Одни месяцы могут быть насыщенными концертами и корпоративами, другие — более спокойными. Поэтому оценивать заработки певица предлагает по средним показателям. И эта сумма достигает нескольких тысяч долларов.

«Смотри, у нас не бывает одинаковых месяцев. Ты знаешь, что у артистов сегодня может быть три корпоратива, четыре концерта, завтра десять и так далее. То есть, давай будем говорить в среднем — до пяти тысяч долларов», — сказала Нитич в интервью Славе Демину.

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Впрочем, эти деньги не остаются полностью в распоряжении исполнительницы. Часть заработанного она направляет на оплату работы команды. Постоянный большой штат Мила не содержит: для отдельных задач привлекает специалистов на аутсорсе. В то же время в ее рабочем окружении есть специалисты, которые занимаются пиаром и ведением социальных сетей.

Отдельно певица рассказала о расходах на жилье. Ежемесячно аренда квартиры обходится ей в 15 тысяч гривен, однако для этой статьи расходов она использует не концертные гонорары. Источник денег оказался неожиданным — оплату берет на себя зарплата, которую артистка получает за преподавательскую работу.

«Квартира оплачивается, извините меня, из школьной зарплаты. Не из гонораров», — отметила певица.

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Нитич также пояснила, что после недавнего повышения выплат работникам образования ее зарплата составляет около 17–20 тысяч гривен. Таким образом, именно преподавательский заработок покрывает ежемесячную аренду, в то время как доходы от музыкальной деятельности зависят от концертного графика и сопутствующих расходов.

Напомним, недавно Мила Нитич после похудения на 12 кг на инъекциях шокировала последствиями для здоровья и как вес вернулся.

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