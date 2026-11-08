Мила Нитич неожиданно стала ученицей участницы "Голоса": 24-летняя преподавательница вокала зажгла сцену

Екатерина Сорока / © dawn.com

Реклама

Выступающая под псевдонимом Кармин 24-летняя преподавательница вокала Екатерина Сорока пришла на «Голос країни» ради сольной карьеры и получила поддержку от певицы Милы Нитич.

Девушка родом из Сум, но уже год живет в Киеве. Свой путь к учащимся она начала прокладывать через TikTok. Создала страницу, публиковала видео и вокальные каверы. Однажды Екатерина исполнила композицию Каюсь Милы Нитич и надеялась, что певица распространит ее видео. Зато получила неожиданное сообщение — артистка захотела прийти к ней на занятия. Для молодой преподавательницы это стало настоящим сюрпризом, ведь она воспринимала Милу как уже сформировавшуюся вокалистку с опытом и достижениями. Впоследствии между ними сложились теплые отношения, а сама певица начала поощрять Екатерину активнее заявлять о себе и даже пришла поддержать ее на «Голосі країни».

Реклама

Екатерина Сорока и Мила Нитич / © dawn.com

«Я записала кавер на песню „Каюсь“ Милы Нитич. Ожидала, что она совершит репост, но репоста я не видела. И тут вечером я вижу, что мне просто приходит голосовое сообщение от Милы, что она хочет прийти ко мне на урок, что ей очень понравилось мое исполнение», — вспомнила Екатерина.

Реклама

Екатерина Сорока / © dawn.com

На «Голосе страны» девушка призналась, что долго сомневалась в своих силах. Сейчас она не только учит других вокала, но и постепенно выпускает песни. Участие в шоу Екатерина воспринимает как возможность наконец-то выйти за пределы преподавательской деятельности и начать сольную карьеру.

«Я считаю, что голос станет той отправной точкой в моей сольной карьере. Потому что хочется не только преподавать», — объяснила участница.

Екатерина Сорока / © dawn.com

Выступление Кармин высоко оценили тренеры. В частности, Наталья Могилевская призвала ее поверить в себя и пообещала помочь раскрыть потенциал. Екатерина также получила теплые слова от Тины Кароль, чьи песни, по ее признанию, в свое время помогали ей развивать вокальную технику.

В конце концов, участница выбрала команду Артема Пивоварова.

Реклама

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, в этом же выпуске 39-летний «поющий» лесник из Полтавщины покорил Наталью Могилевскую на «Голосе-14».

Новости партнеров