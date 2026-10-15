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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Мила Нитич официально сменила имя и фамилию: как на самом деле зовут певицу

Артистка также объяснила, почему пошла на этот шаг и при чем здесь ее бывший продюсер Владимир Бебешко.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Мила Нитич

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Украинская певица Мила Нитич официально сменила имя и фамилию.

На этот шаг исполнительница пошла в 2018 году. Дело в том, что Мила Нитич — это псевдоним артистки, который она начала использовать еще во время сотрудничества с продюсером Владимиром Бебешко. С наставником певица разошлась не на положительной ноте. На фоне разрыва сотрудничества между ними возник конфликт, в том числе из-за псевдонима. Наконец адвокат посоветовал знаменитости официально изменить имя и фамилию, и тогда использовать сценический псевдоним Мила Нитич ей никто не запретит.

«Я сменила се документы в 2018 году. В момент нашего затяжного конфликта с Владимиром Бебешко я решила изменить полностью все документы. Я сначала подала документы на регистрацию торговой марки, а потом уже сменила полностью все паспорта, карточки и так далее. Так мне посоветовал тогда сделать юрист. Ни у кого нет права его у меня забрать. У нас как раз на этом конфликт и начался», — рассказала артистка в интервью Славе Демину.

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Раньше же певицу звали Людмилой Нитичук. Сейчас исполнительницу называют настоящим именем только родители. Иногда она может от подруги это услышать. А остальные зовут ее Милой. Артистка признается, что за многие годы к этому уже привыкла. Более того, если сейчас кто-то не из окружения певицы назовет ее Людмилой, то ей это даже странно звучит.

«Людой меня называют мама и папа. Больше никто. Люсей может меня назвать моя лучшая подруга, с которой мы 20 лет дружим, но очень редко. Вообще, все называют меня Милой. От родных Люда звучит как родом из детства. Мама никогда не называла меня Милой. Когда кто-то из обычного круга общения, то немного дико звучит. Я люблю свое имя, но я уже от него отвыкла», — поделилась артистка.

Напомним, многие звезды используют псевдонимы. Например, певец Владимир Дантес в жизни Гудков, а Макс Барских — Николай Бортник. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как на самом деле зовут известных украинских артистов.

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