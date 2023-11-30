Мила Нитич ошеломила, как бывший муж спас ее из Ирпеня: "Не ждала помощи"

Украинская певица Мила Нитич рассказала, как бывший гражданский муж помог ей в начале полномасштабного российского вторжения.

Война застала актрису в Ирпене, Киевская область. Выехать из города у певицы получилось еще 24 февраля. Миле Нитич помог бывший гражданский муж, хотя они тогда вообще не общались. Экс-избранник приехал к артистке и вывез ее в Хмельницкий, где проживает ее мама.

"Это произошло благодаря человеку, от которого меньше всего ждала помощи — это мой бывший гражданский муж. Мы с ним не общались на тот момент. Но он приехал и помог мне эвакуироваться в Хмельницкий к маме", — рассказала Нитич в интервью Obozrevatel .

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Исполнительница убеждена, что бывший избранник тогда спас ей жизнь. К слову, оккупанты тогда оккупировали город. Дом артистки хоть и уцелел, но был изуродован. Певица когда вернулась в квартиру, была шокирована, в каком она состоянии.

"Спас мне жизнь, учитывая, что происходило потом в том доме, где проживала. Он чуть не разошелся по швам, чудом уцелела моя квартира. Практически все, что было дорого сердцу, – фортепиано и все другие вещи, которые имели для меня значение, - осталось там. Еще и загранпаспорт, в котором десятилетняя американская виза, забыла дома, так торопливо собиралась. Думала, что вернусь через несколько дней, а приехала через два месяца. И, слава богу, все уцелело. Но дом был изуродован. Однако это все можно отстроить, так и произошло, а жизнь людей уже не вернуть", – поделилась знаменитость.

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Напомним, недавно Мила Нитич удивила признанием, почему пообещала семье Кузьмы Скрябина не вспоминать своего бывшего продюсера Владимира Бебешко. Это связано с песней покойного музыканта, которая называется "З Новим Роком та Різдвом".

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