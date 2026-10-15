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Мила Нитич после похудения на 12 кг на инъекциях шокировала последствия для здоровья и как вес вернулся
Мила Нитич колола препарат для диабетиков, на фоне чего похудела. Однако после отказа от инъекций у артистки возникли проблемы со здоровьем.
Украинская певица Мила Нитич, которая похудела на 12 кг на инъекциях, шокировала проблемы со здоровьем.
Исполнительница колола препарат для диабетиков. Однако артистка пошла на это не ради похудения, а из-за проблем со здоровьем. Мила Нитич в интервью Славе Демину признается, что у нее было преддиабетное состояние. В конце концов, полгода певица колола препарат и на фоне этого похудела на 12 кг. Когда Мила Нитич отказалась от уколов, то вес начал возвращаться. Певица снова набрала 5 кг.
«Я в откате. Плюс пять килограммов. Я подключила уколы не потому, что хотела похудеть, а потому, что была инсулинорезистентность. Похудение было побочное. Это когда у тебя постоянные скачки сахара в крови, это преддиабетное состояние. Я была на пороге диабета второго типа. После того, как ты прекращаешь колоть препарат, проходит пару месяцев, и у тебя идет ужасный откат», — говорит певица.
Мила Нитич прекратила колоть препарат по рекомендации врача. Дело в том, что певице было очень плохо. После отказа от инъекций у артистки возникли серьезные проблемы со здоровьем, а больше всего пострадал желудочно-кишечный тракт. Также у Милы Нитич ухудшился иммунитет, из-за чего она начала болеть. Наконец исполнительнице понадобилось три месяца, чтобы восстановить свое здоровье.
«У меня было очень много разных симптомов после отмены препарата. У меня были проблемы с органами, но больше всего ударило по желудочно-кишечному тракту. Сейчас я в периоде отката, потому что мы привели в порядок мое здоровье. У меня не усваивался белок, у меня очень плохо начала производиться инсулиновая кислота. Последний месяц, когда я колола, было такое состояние, когда ты просыпаешься и не хочешь жить. Тебе так плохо, тело болит, ничего не радует. Я обратилась к врачу, сдала анализы, услышала, что все прекрасно, но надо прекращать колоть, потому что дальше будет хуже», — поделилась артистка.
Напомним, недавно Мила Нитич рассказала, как официально сменила имя и фамилию. Предлагаем узнать, как на самом деле зовут исполнительницу.