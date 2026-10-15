Мила Нитич после похудения на 12 кг на инъекциях шокировала последствия для здоровья и как вес вернулся

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

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Украинская певица Мила Нитич, которая похудела на 12 кг на инъекциях, шокировала проблемы со здоровьем.

Исполнительница колола препарат для диабетиков. Однако артистка пошла на это не ради похудения, а из-за проблем со здоровьем. Мила Нитич в интервью Славе Демину признается, что у нее было преддиабетное состояние. В конце концов, полгода певица колола препарат и на фоне этого похудела на 12 кг. Когда Мила Нитич отказалась от уколов, то вес начал возвращаться. Певица снова набрала 5 кг.

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«Я в откате. Плюс пять килограммов. Я подключила уколы не потому, что хотела похудеть, а потому, что была инсулинорезистентность. Похудение было побочное. Это когда у тебя постоянные скачки сахара в крови, это преддиабетное состояние. Я была на пороге диабета второго типа. После того, как ты прекращаешь колоть препарат, проходит пару месяцев, и у тебя идет ужасный откат», — говорит певица.

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Мила Нитич

Мила Нитич прекратила колоть препарат по рекомендации врача. Дело в том, что певице было очень плохо. После отказа от инъекций у артистки возникли серьезные проблемы со здоровьем, а больше всего пострадал желудочно-кишечный тракт. Также у Милы Нитич ухудшился иммунитет, из-за чего она начала болеть. Наконец исполнительнице понадобилось три месяца, чтобы восстановить свое здоровье.

«У меня было очень много разных симптомов после отмены препарата. У меня были проблемы с органами, но больше всего ударило по желудочно-кишечному тракту. Сейчас я в периоде отката, потому что мы привели в порядок мое здоровье. У меня не усваивался белок, у меня очень плохо начала производиться инсулиновая кислота. Последний месяц, когда я колола, было такое состояние, когда ты просыпаешься и не хочешь жить. Тебе так плохо, тело болит, ничего не радует. Я обратилась к врачу, сдала анализы, услышала, что все прекрасно, но надо прекращать колоть, потому что дальше будет хуже», — поделилась артистка.

Напомним, недавно Мила Нитич рассказала, как официально сменила имя и фамилию. Предлагаем узнать, как на самом деле зовут исполнительницу.

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