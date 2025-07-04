Мила Нитич после расставания с женихом высказалась о личной жизни: "Меня заносило на эмоциях"

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

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Украинская певица Мила Нитич рассказала подробности личной жизни после расставания с женихом в конце прошлого года.

Исполнительница впервые после непростого периода поделилась своими эмоциями. Мила призналась, что сейчас находится в периоде внутреннего обновления - без спешки, без ожиданий и с глубоким принятием себя. И добавила, что она не гонится за мужчиной, а верит в судьбу.

"Мне почти 35, и это тот предел, когда как артистка и как женщина я не хочу больше раскачиваться. Личная жизнь? Если должна быть — будет. Но я не гонюсь за ней. Я в процессе — и в творчестве, и в себе. Я свободна, но не одинока. Это моя сознательная тишина. Она дает мне время, свободу и возможность слышать себя. А нужный человек придет в свое время. Это факт", — поделилась певица в интервью "РБК-Украина".

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Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

В то же время Нитич стала более избирательной в отношениях и признается, что теперь для нее ключевым является не статус или романтические слова, а глубинное ощущение безопасности рядом с мужчиной: "Я - эмоциональный человек, творческий. И часто меня заносило на эмоциях. Но сейчас я не смотрю на слова, внешность или статус. Единственное, что имеет значение — это ощущение безопасности. Если я не чувствую себя защищенной рядом с мужчиной — он мне не нужен".

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