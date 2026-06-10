Мила Нитич раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине: "Его сломали"

Мила Нитич и Кузьма Скрябин

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Украинская певица Мила Нитич поделилась малоизвестными подробностями о Кузьме Скрябине и вспомнила сложный период в жизни легендарного артиста.

Исполнительница, которая в свое время работала с Андреем Кузьменко, откровенно высказалась о его характере и переживаниях. По словам Нитич, публика привыкла видеть Кузьму открытым, остроумным и близким к людям. Впрочем, за этим образом скрывались непростые испытания, которые оставили заметный след в его жизни. Особенно болезненно музыкант переживал события середины 2000-х. Именно тогда, говорит артистка, он столкнулся с волной общественного осуждения.

«Знаете, мы его всегда все знали, как своего парня, который для всех, и вот как бы такой образ у него был. А я знала, что его многие моменты в жизни сломали, он прошел непростой путь в 2004 году, когда его гейтила вся страна за то, что он участвовал в предвыборной кампании Януковича. Эта ситуация очень сильно повлияла на него. Он тогда, я знаю, очень жестко сказал раз и навсегда: „Идите на***н вместе со своей политикой, я больше не хочу в том всем участвовать“», — вспомнила певица в интервью Telegraf.

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Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Нитич отметила, что несмотря на все трудности Кузьма оставался человеком, который не скрывал своих эмоций и всегда говорил то, что думал. Артист постоянно интересовался новыми темами, людьми и событиями, а его искренность, по словам исполнительницы, была абсолютно неподдельной.

«В принципе, таким, каким мы его знали, и он был очень любознательным, ему всегда было все интересно», — отметила артистка.

Руслана и Кузьма Скрябин / © facebook.com/ruslana.lyzhychko

Также Мила Нитич прокомментировала распространенные предположения относительно обстоятельств гибели музыканта. Она подчеркнула, что не склонна поддерживать неподтвержденные версии и призвала опираться исключительно на факты.

«Я не буду сейчас создавать какие-то конспирологические теории. Не важно, что ты знаешь, важно, что ты можешь доказать. Была ли его смерть не случайной, я не знаю. Никто этого не может знать. До сегодняшнего дня не доказано, что эту смерть спровоцировали продуманные, спланированные спецслужбами действия и т.д. Все что угодно могло произойти», — сказала певица.

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Кузьма Скрябин

Напомним, недавно Мила Нитич шокировала роскошным подарком от Аллы Пугачевой и почему отказалась им пользоваться.

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