Мила Нитич разошлась с младшим на шесть лет женихом: "Произошли болезненные события"

Украинская певица Мила Нитич, которая недавно рассказывала о помолвке, разошлась с женихом.

Кардинальные изменения в жизни 34-летней певицы произошли совсем недавно. В комментарии oboz.ua Мила не стала называть точных причин разрыва отношений. Впрочем, намекнула, что точку в их истории поставило очень болезненное для нее событие. В будущем артистка пообещала поделиться подробностями, но уже после того, как пройдут ее эмоции.

"Сейчас я одна. Произошли очень болезненные события в моей жизни, но пока я не готова о них говорить. Обещаю, что обязательно расскажу, когда буду готова", — отметила Нитич.

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Отметим, об избраннике Милы Нитич известно достаточно мало. Звезда только в прошлом месяце рассказывала, что ее возлюбленный был младше на шесть лет. После нескольких месяцев их романа они стали жить вместе. В свою очередь, парень сделал певице предложение. По словам звезды, тогда еще жених работал в пищевой промышленности и открывал свой бизнес в этой отрасли. Однако их отношения не дошли до счастливого конца.

Напомним, недавно украинская ведущая Екатерина Соляр также рассказала о кардинальных переменах в личной жизни. Так, знаменитость развелась после 12 лет брака и шокировала причиной.

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