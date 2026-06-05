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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
281
Время на прочтение
2 мин

Мила Нитич шокировала роскошным подарком от Аллы Пугачевой и почему отказалась им пользоваться

Артистка показала свое самое драгоценное украшение и раскрыла историю его появления.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Мила Нитич и Алла Пугачева

Мила Нитич и Алла Пугачева

Украинская певица Мила Нитич шокировала, какой роскошный подарок получила от российской исполнительницы Аллы Пугачевой.

На проекте "По домах" артистка похвасталась самым дорогим и любимым своим украшением. Это оказался золотой кулон в форме звезды с особой для Милы Нитич историей. Это украшение артистке подарила Алла Пугачева в 2009 году на конкурсе "Новая волна" в Латвии. Таким образом певица отметила талант Милы Нитич.

"Самое любимое и самое дорогое украшение, которое было подарено Аллой Борисовной Пугачевой. Называлась премия "Золотая звезда Аллы". И вот оно. Это желтое золото, это 750 проба, я это точно знаю. Это кулон", - говорит артистка.

Подарок Миле Нитич от Аллы Пугачевой

Подарок Миле Нитич от Аллы Пугачевой

Мила Нитич какое-то время даже надевала этот кулон. Однако сейчас исполнительница отказывается его носить как украшение. Артистка говорит, что, во-первых, ювелирное изделие достаточно тяжелое. А, во-вторых, для певицы это больше как памятная вещь, чем просто украшение.

"Я его даже одно время носила, но он нормальный такой, тяжелый кулон. Я решила, что это должно быть как трофей. Это энергетическая штука, которая будет передаваться моим детям, внукам и так далее", - говорит знаменитость.

Отметим, Мила Нитич тогда получила не только специальный кулон, но и почетный диплом, и денежную премию в размере 50 тысяч долларов.

Напомним, недавно Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка. Артистка пережила замершую беременность.

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Дата публикации
Количество просмотров
281
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