Мила Нитич удивила, почему пообещала семье Кузьмы Скрябина не вспоминать своего экс-продюсера

Украинская певица Мила Нитич, долгое время терпевшая абьюз, призналась, что после смерти известного певца Кузьмы Скрябина ей пришлось налаживать отношения с его женой.

По словам Нитич, в 2009 году она получила разрешение от самого Андрея Кузьменко исполнять его песню "З Новим Роком та Різдвом". После смерти певца она выступила с композицией на одном из рождественских телеконцертов. В тот момент она уже разорвала отношения со своим бывшим продюсером Владимиром Бебешко. В результате этого исполнение рождественской песни стало невозможным, поскольку права на аранжировку принадлежали именно экс-наставнику.

Мила Нитич и Владимир Бебешко

"Мне звонит представитель семьи Андрея, юрист, и говорит: "Вы не имели права исполнять эту песню без разрешения Владимира Бебешко, поскольку аранжировка и все смежные права на аранжировку принадлежат ему, и теперь он имеет право вызвать вас в суд", - отметила знаменитость в интервью Алине Доротюк.

Исполнительница сообщила, что не знала об этом. Развернулся конфликт. Его результатом стал запрет исполнять любые песни из репертуара Кузьмы. Долгое время артистка уговаривала своего экс-наставника поговорить с семьей Андрея и исправить ситуацию. Однако он проигнорировал такое желание.

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

"За год я ему позвонила, попросила этот запрет снять, как-то поговорить, возможно, с женой Светланой или мамой Андрея. Он сказал: "Слушай, у меня нет желания сейчас тебя научить или поставить тебя в позу. Просто так сложились обстоятельства. Я не знаю, что я сейчас должен сказать Светлане, чтобы тебе разрешили петь", - вспомнила Мила разговор с Владимиром Бебешко.

В этом году Мила Нитич принялась решать этот вопрос самостоятельно. Поговорив с женой Кузьмы, они нашли общий язык. Артистка снова может исполнять композицию. Но при единственном условии – больше никогда не вспоминать о своем экс-продюсере Владимире Бебешко.

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

"В этом году я набралась смелости и позвонила по телефону Светлане Кузьменко сама. Я попросила ее, чтобы этот запрет сняли. И Светлана попросила меня сделать только одно. Я сегодня официально заявляю, это последний раз, когда я говорю в интервью о Владимире Бебешко. Она сказала: "Мил, я поговорила с Володей. Мы разрешили этот вопрос – конфликт исчерпан, но дай мне слово, что ты больше никогда не заговоришь о нем в интервью и вообще не будешь вспоминать всю эту историю", - объяснила певица.

Напомним, недавно певица Мила Нитич рассказала о своей огромной квартире в Ирпене. Артистка призналась, что приобрела жилье на 93 кв. метра за деньги, полученные от Аллы Пугачевой и Виктора Януковича.

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