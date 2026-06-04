Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

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Украинская певица Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка и призналась, как пережила одну из самых болезненных трагедий в своей жизни.

В откровенном разговоре артистка впервые решилась заговорить о событии, которое годами не выносила на публику. По словам исполнительницы, беременность стала для нее неожиданностью. Сначала новость вызвала растерянность, ведь тогда она активно работала над возвращением в медийное пространство. Впрочем, впоследствии Мила приняла будущее материнство и вместе с любимым начала ждать рождения ребенка. Но уже через несколько недель все изменилось.

«Я просто подорвалась в какой-то момент и думаю: ничего не болит, меня больше не тошнит. Я надеваю джинсы, в которые едва влезала неделю назад, и понимаю, что они на мне свободны. Сразу появилось ощущение — это замершая беременность», — вспомнила певица в проекте «По домам».

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Мила Нитич

Тревожные предчувствия не оказались ложными. Во время гастролей артистка смогла попасть на обследование, где врачи подтвердили худшие опасения. Как выяснилось, плод перестал развиваться еще за несколько недель до этого. Несмотря на шок от услышанного, Мила завершила запланированное выступление, а уже после концерта отправилась в Киев на операцию.

«Из-за того, что это произошло не сразу и некоторое время оставалось незамеченным, у меня начались серьезные проблемы с гормонами. Организм очень сильно отреагировал на пережитое», — поделилась исполнительница.

Мила Нитич

Последствия трагедии сказались не только на эмоциональном состоянии певицы, но и на ее здоровье. Из-за гормонального сбоя она существенно набрала вес до 82 килограммов при максимальной норме 75, однако впоследствии Мила смогла вернуться к привычной форме. Рядом с ней весь этот сложный период находился тогдашний жених, который поддерживал артистку во время лечения и восстановления.

Напомним, недавно Мила Нитич честно призналась в похудении на препаратах и назвала сумму, которую потратила на инъекции.

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