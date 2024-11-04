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Мила Нитич выходит замуж за младшего на шесть лет возлюбленного

Мила Нитич выходит замуж за младшего на шесть лет возлюбленного

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Артистка призналась, что не только уже не одинока, но и обручена.

Украинская певица Мила Нитич рассказала о кардинальных переменах в личной жизни.

Исполнительница призналась, что сейчас не одинока. Около двух месяцев назад артистка закрутила роман с младшим на шесть лет возлюбленным. Мила Нитич говорит, что ее избранник не публичный человек и не связан с музыкой. Возлюбленный знаменитости открывает свой бизнес в пищевой промышленности.

"Отношения начались недавно, буквально несколько месяцев назад. Надеюсь, что это будет надолго. Мы живем вместе. У нас разница в возрасте в шесть лет, он младше. Сейчас он занимается открытием своего собственного бизнеса, связанного с пищевой промышленностью. Он вообще не из музыкальной сферы", – поделилась артистка в интервью "Люкс ФМ".

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official
Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Но на этом сюрпризы не окончились. Оказывается, что возлюбленный сделал Нитич предложение, а она ответила согласием. Однако идти под венец звезда не торопится. Певица говорит, что мечтает сыграть свадьбу, но уже после победы Украины в войне.

"Он сделал мне предложение. Я сказала да, конечно. Я сейчас обручена и дальше будет. О свадьбе я еще не думала. Пока что я не хочу торопиться. Я обязательно продумаю это до мельчайших деталей. Я, конечно, хотела бы быть в роскошном платье. Я хотела бы, чтобы это было весело, в кругу ближайших друзей. Но я понимаю, что сейчас нет этого настроения. Хочется отпраздновать после победы", – добавила артистка.

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official
Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Напомним, недавно канадская актриса Нина Добрев объявила, что выходит замуж. Звезда сериала "Дневники вампира" также показала, как возлюбленный сделал ей предложение.

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