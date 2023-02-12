Мила Сивацкая рассказала, как российский актер разозлил ее своей позицией касательно войны в Украине

Украинская актриса и предпринимательница Мила Сивацкая рассказала о позиции касательно войны своих бывших коллег, которые живут в России.

Знаменитость до начала полномасштабного вторжения работала в Москве и у нее там было много знакомых актеров, с которыми она работала. Некоторые из них просто шокировали ее своей позицией по поводу войны в Украине, ведь они поддержали действия страны-агрессора. Мила пыталась им донести, что российские военные убивают невинных людей, однако это не меняло их позиции.

Так было с коллегой Милы, российским актером Александром Соколовским, который в начале войны публиковал в фотоблоге флаг РФ, поддерживая тем самым вторжение страны-агрессора в Украину.

Александр Соколовский / Фото: kino-teatr.ru

"Я просто понимаю, что мы в разных вселенных и мне не о чем говорить с этими людьми. Саша (Александр Соколовский – прим. ред.) выставил в Instagram флаг России. Я ему пишу: "Чувак, что это вообще такое?". Меня очень бомбило. Мы с ним в кадре целовались два года, а он флаг РФ публикует. Отвечает мне: "Я что не имею права любить свою страну?". Я ему говорю: "Ты можешь любить свою страну, но может ты не будешь выставлять флаг в то время, пока умирают дети, которые смотрели с тобой сериалы". Он отмолчался, и я от него молча отписалась. Так было со многими", — вспомнила Мила в интервью GLOSTER FM.

Были и те, кто поддержал Сивацкую. Однако таких можно пересчитать на пальцах одной руки. В частности, украинской актрисе слова поддержки написала агент, Лиза Кононова и психолог.

Елизавета Кононова / Фото: kino-teatr.ru

"Меня очень поддержал мой агент. Мы разговаривали за 4 часа до начала войны, мне нужно было ехать в Москву. Я говорю: "Жди, сейчас что-то будет". Она мне говорит: "Нет, ничего не будет". И с утра она пишет, что ты была права. Есть такая девушка Лиза Кононова из "Гранда". Единственный человек, которому не нужно было ничего объяснять. Она осталась там и пытается как-то все равно говорить. Я очень ей благодарна за храбрость и какую-то адекватную человечность", — поделилась Мила.

Напомним, недавно актриса рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение прямо под бой курантов. Для знаменитости это был очень особенный момент, однако российские военные его испортили, ведь за считанные минуты начали массированно атаковать Украину дронами-камикадзе.

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