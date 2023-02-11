Мила Сивацкая вспомнила, как любимый сделал предложение ей во время атаки РФ: "Через 15 минут полетели дроны"

Актриса и предпринимательница Мила Сивацкая в новогоднюю ночь получила от любимого особый подарок — он сделал предложение ей под часы.

Этот момент для знаменитости был очень трогательным и волнующим. Однако спокойный счастливый миг актрисе и ее жениху испортили оккупанты, которые в новогоднюю ночь устроили массированный обстрел Украины.

Мила вспомнила, как в считанные минуты после признания они услышали воздушную тревогу и подлет вражеских дронов.

"Он сделал мне предложение ровно в 00:00, а через 15 минут полетели дроны. Мне кажется, когда у меня будут дети и я буду им рассказывать, как это произошло, они будут шокированы. Когда он сделал предложение, я была так счастлива. И здесь мы идем в коридор, все эти страшные звуки. И я сижу, а это все так странно, потому что здесь ты смотришь на это кольцо и слышишь взрывы", — рассказала Савицкая в интервью GLOSTER FM.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Пока что пара не выбрала конкретную дату свадьбы, но Мила планирует отпраздновать церемонию на берегу моря в Крыму после нашей победы.

"Я хочу свадьбу, но он не очень. Но я хочу свадьбу на берегу моря, в Крыму. Для меня не критично подождать год или два, сколько у нас будет идти эта война. Мне хочется, чтобы все вернулись, все собрались, не было комендантского часа, не гибли ребята за то, чтобы мы просто играли свадьбу... Я хочу, чтобы этот день был для нас особенный, но я не хочу тратить деньги на свадьбу моей мечты, пока за 100-200 километров гибнут люди... меня это не совпадает", – сказала Мила.

Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

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