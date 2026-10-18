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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Мила Сивацкая показала свой животик через месяц после родов и ошеломила, насколько кг похудела

Артистка месяц назад впервые стала мамой. Знаменитость показала, как изменилось ее тело.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Мила Сивацкая

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

Известная украинская актриса Мила Сивацкая показала, как выглядит ее живот через месяц после родов.

В конце сентября 27-летняя артистка впервые стала мамой. Знаменитость в одном из роддомов Барселоны, Испания, родила дочь Зою. После родов прошел месяц. Мила Сивацкая на честном фото показала, как выглядит ее животик.

В частности, за месяц актриса похудела на 13 кг. Тело артистки все еще продолжает восстанавливаться. Сама же Мила Сивацкая занимается легкой физической активностью и носит специальный бандаж. Актриса говорит, что очень благодарна своему телу и сейчас не будет пытаться ускорить процесс восстановления, а будет делать все постепенно.

«1 месяц после родов: минус 13 кг, послеродовой бандаж для живота, растяжки, легкая физическая активность и столько благодарности моему телу», — поделилась знаменитость.

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

Мила Сивацкая / © instagram.com/mila_sivatskaya

Отметим, 19 сентября Мила Сивацкая сообщила, что впервые стала мамой. Роды артистки прошли в Барселоне, где она проживает вместе с мужем. У актрисы родилась дочь, которую она назвала Зоей.

Напомним, недавно артистка Анна Кошмал показала свою фигуру до и после второй беременности. Знаменитость ошеломила трансформациями тела.

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