Мила Йовович показала редкое фото отца на розовых каблуках и насмешила, как он играет с внуками

Голливудская актриса Мила Йовович впервые за длительное время вышла на связь с фанами после продолжительного отсутствия в соцсетях.

Знаменитость призналась, что взяла диджитал детокс и посвятила себя работе над новыми кинокартинами и семье. В частности, веселилась и заботилась о троих детях и наслаждалась временем с мужем в новом доме.

"Меня недавно спросили, зачем я почистила свою страницу и куда исчезла в последнее время. Если коротко, то сняла в этом году два фильма, возможно, третий к Рождеству. Мы переехали, было много работы. Но больше всего я стараюсь быть частью своего сообщества. Я сосредоточилась на том, чтобы быть лучшим неоплачиваемым водителем такси для моих детей между школой и танцами, музыкой, гимнастикой вместе. Я была безумно занята, что поймет любая мама", - поделилась звезда в фотоблоге.

Мила Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Мила Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Мила Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Кроме того, Йовович призналась, что за время отсутствия она пережила некоторую трансформацию и начала новый раздел своей жизни.

"Я осознала, что в 48 лет я настолько отличаюсь от себя прежней. Мне нужно было начать с чистого листа, чтобы быть собой нынешней. Я много занималась стретчингом и упражнениями на дыхание, чтобы справиться со стрессом. И, честно говоря, социальные сети только добавляли мне стресса. "Тебе нужен контент, тебе нужен контент" – я покончила с этим. Я потеряла много подписчиков, потому что взяла эту паузу. Но меня это устраивает, потому что я хочу насладиться небольшим количеством времени, которое я здесь провожу", - подчеркнула артистка.

Мила Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Мила Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Мила Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Впрочем, Йовович все же поделился рядом кадров, сделанных летом. На изображениях она показала новое совместное хобби с дочками – разрисовывать и вырезать бумажные куклы. К тому же актриса впервые за долгое время показала отца – Богдана Йововича. Как оказалось, дедушка позволяет внукам делать себе прически и одевать, как им захочется. На фото он изображен в довольно забавном наряде на розовых каблуках и с заколками.

"Вот небольшой итог моего личного лета. Сделала много бумажных кукол для своих малышей. Я прекрасно провела время со своей семьей. Мой папа позволяет девочкам одевать его и делать прически. Моя старшая получила черный пояс из тхэквондо и сейчас изучает джиуджитсу. Пробую расслабляться. и просто наслаждаться моей невероятной семьей", — добавила звезда.

Мила Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Мила Йовович с семьей / Фото: instagram.com/millajovovich

Отец Милы Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Отец Милы Йовович / Фото: instagram.com/millajovovich

Напомним, недавно танцовщик Евгений Кот делился первыми впечатлениями от отцовства и показал, как быстро подросла его 2-месячная дочь Леля.

Читайте также: