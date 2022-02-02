Мила Йовович показала сразу троих своих дочерей: "Очень похожи на маму"

Младшей дочери актрисы исполнилось два года.

В семье всемирно известной актрисы украинского происхождения Миллы Йовович сегодня, 2 февраля, праздник.

Самой младшей дочери звезды Голливуда исполнилось два года. В своем Instagram знаменитость показала, как они поздравляли Ошин. Милла опубликовала фото, на которых изображены сразу три ее дочери возле торта именинницы.

Кроме этого, Йовович отметила, что удивляется тому, как быстро ее кроха растет. Также актриса добавила, что гордится своими старшими дочерьми.

Дети Милы Йовович / instagram.com/millajovovich

"Мы не представляем своей жизни без Оси. Она действительно маленький "жаворонок", который целыми днями поет детские стихи и радуется, когда видит нас! Я просто в восторге от того, как старшие дочери исполняют роли старших сестер. Они такие заботливые и любящие, что я так горжусь, когда вижу их вместе. Мы так любим тебя Оси!" – поделилась Милла.

Дети Миллы Йовович / instagram.com/millajovovich

Поклонники в это время также поздравили дочь актрисы с днем рождения. Кроме того, они отметили, что девочки очень похожи на звездную маму: "Очень похожи на маму", "какие красивые девочки", "мамины красавицы".

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