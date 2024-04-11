Милано, Пенн, Коллинз и другие звезды Голливуда призвали США немедленно помочь Украине в войне с РФ

Звезды Голливуда по инициативе историка Тимоти Снайдера обратились к Конгрессу США с призывом немедленно помочь Украине в войне с Россией.

В открытом письме знаменитости и послы платформы UNITED24 требуют предоставить украинцам в ближайшее время всю необходимую помощь. Они отметили, что Украина в настоящее время воюет за свою демократию. Между тем, США обязывалась ранее поддерживать демократические страны. В письме говорится, что помощь украинцам – это минимум, что может сделать Америка. Знаменитости призывают не оттягивать это и помочь Украине скорее победить врага.

Звезды Голливуда призывают США помочь Украине

"Мы не должны подвести наших союзников. Украина – это демократическая страна, а мы утверждаем, что поддерживаем демократию. Украинские солдаты делают для нас то, чего мы не можем сделать сами. Украина воюет своими силами, не просит ввести американские войска. То, что Америка должно сделать, чтобы поддержать Украину, является минимумом. Если мы не сможем выполнить наши обязательства перед Украиной, никто не поверит, что мы поддержим кого-то из наших союзников в будущем", — говорится в письме знаменитостей, передает CNN.

В общем, открытое письмо к Конгрессу уже подписали актеры Кэтрин Винник, Алисса Милано, Хилари Суэнк, Иванна Сахно, Шон Пенн, Миша Коллинз, Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер, артисты Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons и многие другие.

Напомним, недавно актер Миша Коллинз призвал своих фанатов помогать Украине в восстановлении. Артист также показывал, как это можно сделать благодаря компьютерной игре, во время прохождения которой следует исследовать соляные шахты Соледара.

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