Милая Сивацкая похвасталась роскошным подарком от возлюбленного на ее 25-летие

Известная украинская актриса, а ныне бизнесвумен Мила Сивацкая 3 декабря отмечает день рождения.

В знаменитости юбилей, ей исполняется 25 лет. Мила уже получила много поздравлений и подарков по случаю своего дня рождения. Некоторыми их них артистка уже похвасталась в Instagram-stories. В частности, знаменитость показала, роскошное кольцо, которое ей подарил возлюбленный Сергей, а также букет роз персикового цвета.

Мила Сивацкая / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

"Когда у мужа хороший вкус", — отметила Сивацкая и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Мила Сивацкая / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Также Мила похвасталась и подарками от друзей. Правда, возлюбленный знаменитости сам выбирал, что подарить ей, а вот для друзей Сивацкая подготовила wish-лист. Бизнесвумен заказала себе на день рождения электрочайник и шарф.

Мила Сивацкая / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

"У меня сегодня такой день, когда я поступаю так: "Боже, откуда ты узнала, что я мечтала об этом чайнике? Откуда ты знаешь, что я очень хочу этот шарф?". Я очень счастлива, потому что впервые сделала wish-лист для друзей, кроме мужа, потому что он и так очень хорошо выбирает подарки. Я счастлива", — поделилась счастливая артистка.

Мила Сивацкая / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Напомним, недавно в семье ведущего Григория Решетника был праздник. Сыну шоумена исполнилось три года. Знаменитость показала, что подарил мальчику по случаю дня рождения.

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