Милая Сивацкая показала редкие романтические фото с женихом и поздравила его с важным праздником

Артистка крайне редко делится снимками с избранником, но в этот раз она сделала исключение.

Украинская актриса, а сейчас бизнесвумен Мила Сивацкая восхитила редкими романтическими фото с женихом Сергеем.

Артистка почти не делится снимками с возлюбленным. Дело в том, что Сергей не публичный и не стремится к этому. Так что Мила почти и не показывает его в фотоблоге, за исключением особых событий, как сейчас. Возлюбленный знаменитости празднует день рождения. Сивацкая публично поздравила избранника.

Она опубликовала в Instragram серию фотографий, где они нежно то обнимаются, то улыбаются друг другу, то дарят сладкие поцелуи. Артистка не была многословной, а лишь коротко по-английски написала: "С днем рождения, мой любимый".

Милая Сивацкая с женихом / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Отметим, об отношениях Милы Сивацкой с Сергеем мало что известно, ведь она не делает их публичными. Парочка познакомилась в аэропорту "Жуляны", где мужчина пригласил артистку на кофе. Так и завязалось их общение, которое переросло в отношения. Возлюбленный сделал актрисе предложение прямо в новогоднюю ночь на 2023 год, когда российские оккупанты массированно обстреливали Украину. Также неизвестно, женилась ли парочка. Тем не менее, Сивацкая уже называет Сергея мужем.

Напомним, недавно актер Вячеслав Довженко рассекретил роман с молодой возлюбленной. Также артист впервые показал их общие фото.

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