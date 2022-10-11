Милла Йовович эмоционально отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины: "Я опустошена"

Известная актриса украинского происхождения Милла Йовович эмоционально отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины Россией.

Знаменитость в своем Instagram написала, что проснулась утром от ужасающих новостей. Родину актрисы обстреляла ракетами страна-агрессор. Милла поделилась, что она опустошена из-за того, что сейчас приходится переживать украинцам.

"Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними", — написала эмоционально Милла.

Милла Йовович прокомментировала ракетные обстрелы Украины / Фото: instagram.com/millajovovich

Йовович отмечала, что она не будет стоять в стороне и будет поддерживать Украину. По словам актрисы, она переживает горе вместе украинцами.

"В этом мире так много ненависти, репрессий и обид. Я хочу, чтобы люди оставили в покое друг друга. Я хотела написать о Дне коренных народов здесь, в Америке, но после прочтения этой новости меня просто тошнит. Мне надоело разжигание войны за границей, Надоело преимущество белой расы дома. Надоели самодовольные люди, которые пытаются заставить других верить в то, во что они верят. Я должна сегодня стоять со своей Родиной и горевать вместе украинцами. Я горюю вместе с народом Украины", — добавила Милла.

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