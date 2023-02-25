Милла Йовович и Тина Кароль своими письмами любви к Украине украсили дизайнерские платья

В годовщину вторжения России в Украину VOGUE Чехия опубликовал благотворительный цифровой арт-проект "Love letters to Ukraine", в котором одной из героинь стала украинская певица Тина Кароль.

Кроме Тины Кароль в проекте также приняли участие мировые звезды, такие как Милла Йовович, певица Кеша, американская актриса Кристен Риттер, певица Бэнкс, креативный директор Lady Gaga Никола Формичетти, японская певица Рина Саваяма, американская актриса Вера Фармига.

Все участники проекта написали письма любви и благодарности несокрушимой Украине, которые перенесли на дизайнерские платья от Lever Couture.

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Инициатором проекта выступила дизайнер всемирно известного украинского бренда Lever Couture Леся Верлингери.

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Арт-проект был создан знаменитым цифровым художником Оливером Латтой, обладателем двух премий Emmy 2022 за работу над сериалом "Severance" (Apple TV) и с участием уникальной студии Volumetric DNE и Real Motion, где наряды сняли одновременно на 2000 камер.

Цифровое произведение искусства, а также физическое платье впоследствии будут проданы с аукциона для поддержки гуманитарной миссии Украины: 100% всех собранных средств будут переданы в Фонд Елены Зеленской.

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